За добу в Україні виявили 17 424 нових хворих на коронавірус
За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.
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Також 26 березня госпіталізовано 4 747 осіб. На жаль, 290 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу одужало 7 124 пацієнтів, а також здійснено 123 500 тестувань (методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 632 131 особа;
- одужало – 1 297 282 особи;
- летальних випадків – 31 751;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 945 044.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
17 939 людей щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.
Вакцинація в Україні
Крім того, 192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення. Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень
- м. Київ – 1 226 випадків/ 1 650 щеплень;
- Вінницька область – 724 випадки/ 830 щеплень;
- Волинська область – 370 випадків/ 280 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 171 випадок/ 1 320 щеплень;
- Донецька область – 802 випадки/ 770 щеплень;
- Житомирська область – 813 випадків/ 690 щеплень;
- Закарпатська – 353 випадки/ 420 щеплень;
- Запорізька область – 599 випадків/ 590 щеплень;
- Івано-Франківська область – 373 випадки/ 629 щеплень;
- Київська область – 1 273 випадки/ 1 170 щеплень;
- Кіровоградська область – 172 випадки/ 460 щеплень;
- Луганська область – 167 випадків/ 340 щеплень;
- Львівська область – 1 407 випадків/ 1 060 щеплень;
- Миколаївська область – 454 випадки/ 600 щеплень;
- Одеська область – 1 282 випадки/ 400 щеплень;
- Полтавська область – 673 випадки/ 700 щеплень;
- Рівненська область – 553 випадки/ 650 щеплень;
- Сумська область – 567 випадків/ 1 080 щеплень;
- Тернопільська область – 628 випадків/ 590 щеплень;
- Харківська область – 1 132 випадки/ 390 щеплень;
- Херсонська область – 174 випадки/ 1 190 щеплень;
- Хмельницька область – 822 випадки/ 640 щеплень;
- Черкаська область – 548 випадків/ 710 щеплень;
- Чернівецька область – 516 випадків/ 270 щеплень;
- Чернігівська область – 625 випадків/ 510 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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