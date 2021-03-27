За добу в Україні виявили 17 424 нових хворих на коронавірус

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу захворіли 752 дитини та 420 медпрацівників.
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Також 26 березня госпіталізовано 4 747 осіб. На жаль, 290 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. За минулу добу одужало 7 124 пацієнтів, а також здійснено 123 500 тестувань (методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).
17 939 людей щеплено проти COVID-19 за добу 26 березня 2021 року в Україні.
Крім того, 192 264 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 192 263 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Щеплення проводилось 180 мобільними бригадами з імунізації та 493 пунктами щеплення. Станом на 26 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 356 308 людей.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу