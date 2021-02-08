Станом на 8 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусну інфекцію вже підтвердили у 1 246 990 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 2 141.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

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Також 7 лютого було госпіталізовано 1020 осіб. На жаль, 47 людей померли від ускладнень, викликаних "ковідом". Загальна кількість летальних випадків зросла до 23 644.

2 697 пацієнтів одужали за минулу добу, загалом з початку епідемії в Україні – 1 075 743 людей подолали коронавірусну інфекцію.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 88 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 133 випадки;

Запорізька область – 59 випадків;

Івано-Франківська область – 398 випадків;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 119 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 61 випадок;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 45 випадків;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 74 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 143 випадки;

Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що відомо про кількість тестувань в Україні

За минулу добу здійснено 13 662 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261). Загалом з початку пандемії в Україні проведено 6 402 123 ПЛР-тестувань.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу