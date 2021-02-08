За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика
Станом на 8 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусну інфекцію вже підтвердили у 1 246 990 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 2 141.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.
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Також 7 лютого було госпіталізовано 1020 осіб. На жаль, 47 людей померли від ускладнень, викликаних "ковідом". Загальна кількість летальних випадків зросла до 23 644.
2 697 пацієнтів одужали за минулу добу, загалом з початку епідемії в Україні – 1 075 743 людей подолали коронавірусну інфекцію.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:
- м. Київ – 88 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 156 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 176 випадків;
- Закарпатська область – 133 випадки;
- Запорізька область – 59 випадків;
- Івано-Франківська область – 398 випадків;
- Київська область – 97 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 119 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 61 випадок;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 45 випадків;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 74 випадки;
- Харківська область – 35 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 24 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернівецька область – 143 випадки;
- Чернігівська область – 46 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Що відомо про кількість тестувань в Україні
За минулу добу здійснено 13 662 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261). Загалом з початку пандемії в Україні проведено 6 402 123 ПЛР-тестувань.
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