За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Станом на 8 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусну інфекцію вже підтвердили у 1 246 990 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 2 141.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.
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Також 7 лютого було госпіталізовано 1020 осіб. На жаль, 47 людей померли від ускладнень, викликаних "ковідом". Загальна кількість летальних випадків зросла до 23 644.
2 697 пацієнтів одужали за минулу добу, загалом з початку епідемії в Україні – 1 075 743 людей подолали коронавірусну інфекцію.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 13 662 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261). Загалом з початку пандемії в Україні проведено 6 402 123 ПЛР-тестувань.