За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика

8 лютого 2021 , 08:18
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

Станом на 8 лютого в Україні з початку пандемії коронавірусну інфекцію вже підтвердили у 1 246 990 осіб. За минулу добу кількість хворих зросла на 2 141.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

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Також 7 лютого було госпіталізовано 1020 осіб. На жаль, 47 людей померли від ускладнень, викликаних "ковідом". Загальна кількість летальних випадків зросла до 23 644.

2 697 пацієнтів одужали за минулу добу, загалом з початку епідемії в Україні – 1 075 743 людей подолали коронавірусну інфекцію.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

  • м. Київ – 88 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 156 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 176 випадків;
  • Закарпатська область – 133 випадки;
  • Запорізька область – 59 випадків;
  • Івано-Франківська область – 398 випадків;
  • Київська область – 97 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 119 випадків;
  • Миколаївська область – 115 випадків;
  • Одеська область – 61 випадок;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 45 випадків;
  • Сумська область – 54 випадки;
  • Тернопільська область – 74 випадки;
  • Харківська область – 35 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 24 випадки;
  • Черкаська область – 53 випадки;
  • Чернівецька область – 143 випадки;
  • Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Що відомо про кількість тестувань в Україні

За минулу добу здійснено 13 662 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261). Загалом з початку пандемії в Україні проведено 6 402 123 ПЛР-тестувань.


Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу