За добу в Україні виявили 3 094 хворих на коронавірус
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні 1 271 143 особи захворіли. За минулу добу кількість підтверджених випадків зросла на 3 094.
Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 183 дитини та 72 медпрацівники.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Також за минулу добу, 13 лютого, госпіталізовано 1 917 українців. На жаль, 45 людей померли від ускладнень. Одужало 2 002 особи.
Ситуація із тестуванням
За минулу добу здійснено 19 211 тестувань (методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Загалом з початку пандемії проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 271 143 особи;
- одужало – 1 114 301;
- летальних випадків – 24 330.
Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:
- м. Київ – 82 випадки;
- Вінницька область – 125 випадків;
- Волинська область – 78 випадків;
- Дніпропетровська область – 212 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 220 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 483 випадки;
- Київська область – 184 випадки;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 22 випадки;
- Львівська область – 164 випадки;
- Миколаївська область – 121 випадок;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 33 випадки;
- Сумська область – 87 випадків;
- Тернопільська область – 126 випадків;
- Харківська область – 93 випадки;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 121 випадок;
- Черкаська область – 80 випадків;
- Чернівецька область – 272 випадки;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу
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