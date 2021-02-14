За добу в Україні виявили 3 094 хворих на коронавірус

14 лютого 2021 , 08:31
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Джерело:

Фейсбук-сторінка Максима Степанова

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні 1 271 143 особи захворіли. За минулу добу кількість підтверджених випадків зросла на 3 094.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 183 дитини та 72 медпрацівники.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Також за минулу добу, 13 лютого, госпіталізовано 1 917 українців. На жаль, 45 людей померли від ускладнень. Одужало 2 002 особи.

Ситуація із тестуванням

За минулу добу здійснено 19 211 тестувань (методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Загалом з початку пандемії проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 271 143 особи;
  • одужало – 1 114 301;
  • летальних випадків – 24 330.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

  • м. Київ – 82 випадки;
  • Вінницька область – 125 випадків;
  • Волинська область – 78 випадків;
  • Дніпропетровська область – 212 випадків;
  • Донецька область – 126 випадків;
  • Житомирська область – 220 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 483 випадки;
  • Київська область – 184 випадки;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 22 випадки;
  • Львівська область – 164 випадки;
  • Миколаївська область – 121 випадок;
  • Одеська область – 71 випадок;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 33 випадки;
  • Сумська область – 87 випадків;
  • Тернопільська область – 126 випадків;
  • Харківська область – 93 випадки;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 121 випадок;
  • Черкаська область – 80 випадків;
  • Чернівецька область – 272 випадки;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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