За добу в Україні виявили 3 094 хворих на коронавірус

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні 1 271 143 особи захворіли. За минулу добу кількість підтверджених випадків зросла на 3 094.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 183 дитини та 72 медпрацівники.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.

Також за минулу добу, 13 лютого, госпіталізовано 1 917 українців. На жаль, 45 людей померли від ускладнень. Одужало 2 002 особи.

Ситуація із тестуванням

За минулу добу здійснено 19 211 тестувань (методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Загалом з початку пандемії проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 271 143 особи;

одужало – 1 114 301;

летальних випадків – 24 330.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах за добу:

м. Київ – 82 випадки;

Вінницька область – 125 випадків;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 220 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 483 випадки;

Київська область – 184 випадки;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 22 випадки;

Львівська область – 164 випадки;

Миколаївська область – 121 випадок;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 33 випадки;

Сумська область – 87 випадків;

Тернопільська область – 126 випадків;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 121 випадок;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернівецька область – 272 випадки;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу