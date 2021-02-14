За добу в Україні виявили 3 094 хворих на коронавірус

Джерело:Фейсбук-сторінка Максима Степанова
Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні 1 271 143 особи захворіли. За минулу добу кількість підтверджених випадків зросла на 3 094.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 183 дитини та 72 медпрацівники.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (483), Чернівецькій (272), Житомирській (220), Дніпропетровській (212) та Закарпатській (207) областях.
Також за минулу добу, 13 лютого, госпіталізовано 1 917 українців. На жаль, 45 людей померли від ускладнень. Одужало 2 002 особи.
За минулу добу здійснено 19 211 тестувань (методом ПЛР – 15 576, методом ІФА – 3 635). Загалом з початку пандемії проведено 6 540 785 ПЛР-тестувань.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу