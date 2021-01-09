За минулу добу, 8 січня, в Україні підтвердили 4 846 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом кількість хворих у країні зросла до 1 110 015.

Статистика COVID-19 в Україні станом на 9 січня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на свої сторінці у фейсбуці.

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8 січня коронавірус підтвердили також у 168 дітей та 176 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 411 осіб.

Загалом з початку пандемії в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 19 668 людей, за минулу добу – 80. Одужало вже 786 306 пацієнтів (7 961 особа за добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 344 випадки;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 55 випадків;

Запорізька область – 456 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Київська область – 375 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 299 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 223 випадки;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

Чернівецька область – 147 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Тестування на коронавірус

В Україні за минулу добу здійснено 26 494 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань з початку епідемії у країні – 5 752 190.

Локдаун в Україні

Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочався локдаун, який триватиме до 24 січня. У цей період діятиме низка заборон та обмежень. Зокрема, працюватиме транспорт, продуктові магазини та аптеки. Однак робота розважальних закладів буде заборонена.

Як пояснив Степанов, дати 8 – 24 січня обрали тому, що цей період відповідає закінченню інкубаційного періоду коронавірусу у людей, які могли заразитися під час новорічних свят.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу