За добу в Україні виявили 4 846 хворих на коронавірус
За минулу добу, 8 січня, в Україні підтвердили 4 846 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом кількість хворих у країні зросла до 1 110 015.
Статистика COVID-19 в Україні станом на 9 січня
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на свої сторінці у фейсбуці.
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8 січня коронавірус підтвердили також у 168 дітей та 176 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 2 411 осіб.
Загалом з початку пандемії в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 19 668 людей, за минулу добу – 80. Одужало вже 786 306 пацієнтів (7 961 особа за добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 344 випадки;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 471 випадок;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Закарпатська область – 55 випадків;
- Запорізька область – 456 випадків;
- Івано-Франківська область – 133 випадки;
- Київська область – 375 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 149 випадків;
- Львівська область – 262 випадки;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Одеська область – 299 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Харківська область – 223 випадки;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 47 випадків;
- Черкаська область – 353 випадки;
- Чернівецька область – 147 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Тестування на коронавірус
В Україні за минулу добу здійснено 26 494 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань з початку епідемії у країні – 5 752 190.
Локдаун в Україні
Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочався локдаун, який триватиме до 24 січня. У цей період діятиме низка заборон та обмежень. Зокрема, працюватиме транспорт, продуктові магазини та аптеки. Однак робота розважальних закладів буде заборонена.
Як пояснив Степанов, дати 8 – 24 січня обрали тому, що цей період відповідає закінченню інкубаційного періоду коронавірусу у людей, які могли заразитися під час новорічних свят.
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