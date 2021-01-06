За добу в Україні виявили 6 911 хворих на COVID-19, майже 3 тисячі – госпіталізували
Станом на 6 січня в Україні виявили 1 090 496 хворих на коронавірус. 6 911 з них зафіксували впродовж минулої доби.
Серед нових хворих – 203 дитини та 406 медпрацівників. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До теми Новини про коронавірус 5 січня: заява на реєстрацію російської вакцини, оновлений протокол
За минулу добу, 5 січня, до лікарень госпіталізували 2 978 хворих на коронавірусну інфекцію або людей з підозрою на наявність хвороби.
За цей самий період внаслідок ускладнень COVID-19 померли 228 пацієнтів. Натомість 14 490 інфікованих виписали у зв'язку з одужанням.
Від учора найбільше нових випадків зараження коронавірусу зареєстрували у Києва (931), а також в Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.
Кількість проведених тестів
Впродовж 5 січня в Україні здійснили 52 968 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 34 938, а методом ІФА – 18 030.
Коронавірус в регіонах України: добова статистика
- Київ – 931 випадок;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 225 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 622 випадки;
- Івано-Франківська область – 120 випадків;
- Київська область – 596 випадків;
- Кіровоградська область – 65 випадків;
- Луганська область – 187 випадків;
- Львівська область – 324 випадки;
- Миколаївська область – 120 випадків;
- Одеська область – 668 випадків;
- Полтавська область – 309 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 115 випадків;
- Тернопільська область – 161 випадок;
- Харківська область – 557 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 316 випадків;
- Черкаська область – 345 випадків;
- Чернівецька область – 139 випадків;
- Чернігівська область – 35 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна ситуація з коронавірусом в Україні 6 січня
Від початку пандемії в Україні виявили 1 090 496 хворих на коронавірус COVID-19. 761 898 з них вже подолали хворобу. Але, на жаль, від важкого перебігу недуги померли 19 357 людей.
Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною