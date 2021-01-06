Станом на 6 січня в Україні виявили 1 090 496 хворих на коронавірус. 6 911 з них зафіксували впродовж минулої доби.

Серед нових хворих – 203 дитини та 406 медпрацівників. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За минулу добу, 5 січня, до лікарень госпіталізували 2 978 хворих на коронавірусну інфекцію або людей з підозрою на наявність хвороби.

За цей самий період внаслідок ускладнень COVID-19 померли 228 пацієнтів. Натомість 14 490 інфікованих виписали у зв'язку з одужанням.

Від учора найбільше нових випадків зараження коронавірусу зареєстрували у Києва (931), а також в Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Кількість проведених тестів

Впродовж 5 січня в Україні здійснили 52 968 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 34 938, а методом ІФА – 18 030.

Коронавірус в регіонах України: добова статистика

Київ – 931 випадок;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 622 випадки;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Київська область – 596 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Одеська область – 668 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Харківська область – 557 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна ситуація з коронавірусом в Україні 6 січня

Від початку пандемії в Україні виявили 1 090 496 хворих на коронавірус COVID-19. 761 898 з них вже подолали хворобу. Але, на жаль, від важкого перебігу недуги померли 19 357 людей.

За весь час пандемії в Україні провели 5 680 116 ПЛР-тестувань для діагностики COVID-19.



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