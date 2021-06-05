Серед нових пацієнтів – 91 дитина та 65 медпрацівників. Найвищий добовий приріст захворюваності  зафіксували у Києві.

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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 065 хворих з встановленим діагнозом COVID-19 або типовими симптомами хвороби.

На жаль, ще 86 пацієнтів померли. Натомість виписали 8 330 людей.

За минулу добу в Україні протестували 60 421 людину: методом ПЛР – 29 061, методом ІФА – 12 048, експрес-тестами – 19 312.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 497 випадків;
  • Вінницька область – 35 випадків;
  • Волинська область – 47 випадків;
  • Дніпропетровська область – 128 випадків;
  • Донецька область – 56 випадків;
  • Житомирська область – 39 випадків;
  • Закарпатська область – 50 випадків;
  • Запорізька область – 138 випадків;
  • Івано-Франківська область – 25 випадків;
  • Київська область – 160 випадків;
  • Кіровоградська область – 22 випадки;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 98 випадків;
  • Миколаївська область – 72 випадки;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 23 випадки;
  • Рівненська область – 62 випадки;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 40 випадків;
  • Харківська область – 116 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 34 випадки;
  • Черкаська область – 54 випадки;
  • Чернівецька область – 36 випадків;
  • Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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