За добу в Україні виявили майже 2 тисячі хворих на COVID-19

Станом на 5 червня в Україні зареєстрували більш ніж 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили ще 1 897 інфікованих.
Серед нових пацієнтів – 91 дитина та 65 медпрацівників. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.
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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 065 хворих з встановленим діагнозом COVID-19 або типовими симптомами хвороби.
На жаль, ще 86 пацієнтів померли. Натомість виписали 8 330 людей.
За минулу добу в Україні протестували 60 421 людину: методом ПЛР – 29 061, методом ІФА – 12 048, експрес-тестами – 19 312.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 213 580 хворих;
- одужали – 2 088 712 пацієнтів;
- померли – 51 140 інфікованих;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 319 406.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 497 випадків;
- Вінницька область – 35 випадків;
- Волинська область – 47 випадків;
- Дніпропетровська область – 128 випадків;
- Донецька область – 56 випадків;
- Житомирська область – 39 випадків;
- Закарпатська область – 50 випадків;
- Запорізька область – 138 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 випадків;
- Київська область – 160 випадків;
- Кіровоградська область – 22 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 98 випадків;
- Миколаївська область – 72 випадки;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 23 випадки;
- Рівненська область – 62 випадки;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 40 випадків;
- Харківська область – 116 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 34 випадки;
- Черкаська область – 54 випадки;
- Чернівецька область – 36 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу