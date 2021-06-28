Спад захворюваності пояснюється низькими темпами тестування на коронавірус. Впродовж 27 червня в Україні провели 19 477 таких тестів, з них: методом ПЛР – 12 098, методом ІФА – 2 442, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 937.

До теми Новини про коронавірус 27 червня: загроза локдауну, недостатній рівень тестування на Київщині

До лікарень госпіталізували 384 хворих. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість 723 людини одужали.

Добовий приріст інфікованих в регіонах України:

  • Київ – 116 випадків;
  • Вінницька область – 10 випадків;
  • Волинська область – 7 випадків;
  • Дніпропетровська область – 24 випадки;
  • Житомирська область – 10 випадків;
  • Закарпатська область – 1 випадок;
  • Запорізька область – 9 випадків;
  • Івано-Франківська область – 2 випадки;
  • Київська область – 22 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Львівська область – 2 випадки;
  • Миколаївська область – 20 випадків;
  • Одеська область – 11 випадків;
  • Полтавська область – 10 випадків;
  • Рівненська область – 8 випадків;
  • Сумська область – 4 випадки;
  • Тернопільська область – 2 випадки;
  • Харківська область – 1 випадок;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 8 випадків;
  • Чернівецька область – 3 випадки;
  • Чернігівська область – 4 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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