Спад захворюваності пояснюється низькими темпами тестування на коронавірус. Впродовж 27 червня в Україні провели 19 477 таких тестів, з них: методом ПЛР – 12 098, методом ІФА – 2 442, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 937.
До теми Новини про коронавірус 27 червня: загроза локдауну, недостатній рівень тестування на Київщині
До лікарень госпіталізували 384 хворих. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість 723 людини одужали.
Добовий приріст інфікованих в регіонах України:
- Київ – 116 випадків;
- Вінницька область – 10 випадків;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 24 випадки;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 9 випадків;
- Івано-Франківська область – 2 випадки;
- Київська область – 22 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 2 випадки;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 11 випадків;
- Полтавська область – 10 випадків;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 4 випадки;
- Тернопільська область – 2 випадки;
- Харківська область – 1 випадок;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 8 випадків;
- Чернівецька область – 3 випадки;
- Чернігівська область – 4 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу