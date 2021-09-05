До лікарень госпіталізували 899 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 17 хворих померли.

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Ще 407 людей виписали – вони вже одужали від недуги.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 34 945 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 16 146,
  • методом ІФА – 2 788,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 011.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 097 306 тестів методом ПЛР.

Добовий приріст випадків COVID-19 в регіонах

  • Київ – 141 випадок;
  • Вінницька область – 46 випадків;
  • Волинська область – 19 випадків;
  • Дніпропетровська область – 132 випадки;
  • Донецька область – 45 випадків;
  • Житомирська область – 70 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 81 випадок;
  • Івано-Франківська область – 35 випадків;
  • Київська область – 41 випадок;
  • Кіровоградська область – 18 випадків;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 60 випадків;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 90 випадків;
  • Полтавська область – 27 випадків;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 39 випадків;
  • Тернопільська область – 54 випадки;
  • Харківська область – 144 випадки;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 45 випадків;
  • Черкаська область – 20 випадків;
  • Чернівецька область – 124 випадки;
  • Чернігівська область – 24 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

  • Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 69 260 мешканців України. 20 430 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 48 830 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.
  • А ось від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 569 051 людину, 5 569 049 з яких отримали одну дозу вакцини, а 4 178 665 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
  • Загалом для першої та другої дози в Україні провели 9 747 714 COVID-щеплень.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу