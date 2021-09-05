За добу в Україні виявили понад 1 300 нових хворих на коронавірус
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 4 вересня, в Україні виявили 1 379 нових хворих на COVID-19. Серед них 102 дитити на 28 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 899 людей з підтвердженим коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 17 хворих померли.
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Ще 407 людей виписали – вони вже одужали від недуги.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні провели 34 945 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 16 146,
- методом ІФА – 2 788,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 011.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 097 306 тестів методом ПЛР.За весь час пандемії в країні виявили 2 297 534 хворих на коронавірус. 2 212 720 з них вже одужали. Але, на жаль, 53 983 пацієнти пішли з життя, так і не подолавши COVID-19.
Добовий приріст випадків COVID-19 в регіонах
- Київ – 141 випадок;
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 19 випадків;
- Дніпропетровська область – 132 випадки;
- Донецька область – 45 випадків;
- Житомирська область – 70 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 81 випадок;
- Івано-Франківська область – 35 випадків;
- Київська область – 41 випадок;
- Кіровоградська область – 18 випадків;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 60 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 90 випадків;
- Полтавська область – 27 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 54 випадки;
- Харківська область – 144 випадки;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 45 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 24 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
- Впродовж минулої доби проти коронавірусу вакцинували 69 260 мешканців України. 20 430 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 48 830 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.
- А ось від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 5 569 051 людину, 5 569 049 з яких отримали одну дозу вакцини, а 4 178 665 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом для першої та другої дози в Україні провели 9 747 714 COVID-щеплень.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу