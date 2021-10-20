До лікарень госпіталізували 5 468 хворих на коронавірус або людей з наявними ознаками хвороби – це майже удвічі більше, ніж вчора. На жаль, ще 495 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 7 605 пацієнтів.

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Швидкість COVID-тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели 137 355 тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 67 258,
  • методом ІФА – 14 142,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 955,

Загалом весь час пандемії в країні провели 13 709 705 досліджень методом ПЛР.

У яких областях найвищий приріст захворюваності

Вчора найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.

Скільки нових випадків зараження виявили в кожному регіоні: статистика

  • Київ – 1023 випадки;
  • Вінницька область – 444 випадки;
  • Волинська область – 496 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1253 випадки;
  • Донецька область – 1040 випадків;
  • Житомирська область – 640 випадків;
  • Закарпатська область – 239 випадків;
  • Запорізька область – 1225 випадків;
  • Івано-Франківська область – 446 випадків;
  • Київська область – 562 випадки;
  • Кіровоградська область – 112 випадків;
  • Луганська область – 742 випадки;
  • Львівська область – 943 випадки;
  • Миколаївська область – 437 випадків;
  • Одеська область – 1606 випадків;
  • Полтавська область – 935 випадків;
  • Рівненська область – 782 випадки;
  • Сумська область – 912 випадків;
  • Тернопільська область – 588 випадків;
  • Харківська область – 1242 випадки;
  • Херсонська область – 947 випадків;
  • Хмельницька область – 954 випадки;
  • Черкаська область – 544 випадки;
  • Чернівецька область – 622 випадки;
  • Чернігівська область – 178 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал