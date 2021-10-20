За добу в Україні виявили понад 18 тисяч COVID-хворих, госпіталізували – більш ніж 5 тисяч
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворих на COVID-19. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 5 468 хворих на коронавірус або людей з наявними ознаками хвороби – це майже удвічі більше, ніж вчора. На жаль, ще 495 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 7 605 пацієнтів.
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Швидкість COVID-тестування населення
Впродовж минулої доби в Україні провели 137 355 тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 67 258,
- методом ІФА – 14 142,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 955,
Загалом весь час пандемії в країні провели 13 709 705 досліджень методом ПЛР.Від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 2 679 185 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу зуміли подолати 2 344 799 людей. Але, на жаль, з життя пішли 61 843 пацієнти.
У яких областях найвищий приріст захворюваності
Вчора найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.
Скільки нових випадків зараження виявили в кожному регіоні: статистика
- Київ – 1023 випадки;
- Вінницька область – 444 випадки;
- Волинська область – 496 випадків;
- Дніпропетровська область – 1253 випадки;
- Донецька область – 1040 випадків;
- Житомирська область – 640 випадків;
- Закарпатська область – 239 випадків;
- Запорізька область – 1225 випадків;
- Івано-Франківська область – 446 випадків;
- Київська область – 562 випадки;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 742 випадки;
- Львівська область – 943 випадки;
- Миколаївська область – 437 випадків;
- Одеська область – 1606 випадків;
- Полтавська область – 935 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 912 випадків;
- Тернопільська область – 588 випадків;
- Харківська область – 1242 випадки;
- Херсонська область – 947 випадків;
- Хмельницька область – 954 випадки;
- Черкаська область – 544 випадки;
- Чернівецька область – 622 випадки;
- Чернігівська область – 178 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал