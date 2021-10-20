За добу в Україні виявили понад 18 тисяч COVID-хворих, госпіталізували – більш ніж 5 тисяч

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зафіксували 18 912 нових хворих на COVID-19. Серед них 1 447 дітей та 435 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 5 468 хворих на коронавірус або людей з наявними ознаками хвороби – це майже удвічі більше, ніж вчора. На жаль, ще 495 мешканців України померли внаслідок недуги. Натомість одужали 7 605 пацієнтів.

Днем раніше Україна друга в Європі за смертністю, популярні ліки виявились недієвими: новини про коронавірус

Швидкість COVID-тестування населення

Впродовж минулої доби в Україні провели 137 355 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 67 258,

методом ІФА – 14 142,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 55 955,

Загалом весь час пандемії в країні провели 13 709 705 досліджень методом ПЛР.

У яких областях найвищий приріст захворюваності

в Україні офіційно підтвердили 2 679 185 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Хворобу зуміли подолати 2 344 799 людей. Але, на жаль, з життя пішли 61 843 пацієнти.

Вчора найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в Одеській (1 606), Дніпропетровській (1 253), Харківській (1 242), Запорізькій (1 225) і Донецькій (1 040) областях.

Скільки нових випадків зараження виявили в кожному регіоні: статистика

Київ – 1023 випадки;

Вінницька область – 444 випадки;

Волинська область – 496 випадків;

Дніпропетровська область – 1253 випадки;

Донецька область – 1040 випадків;

Житомирська область – 640 випадків;

Закарпатська область – 239 випадків;

Запорізька область – 1225 випадків;

Івано-Франківська область – 446 випадків;

Київська область – 562 випадки;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 742 випадки;

Львівська область – 943 випадки;

Миколаївська область – 437 випадків;

Одеська область – 1606 випадків;

Полтавська область – 935 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 912 випадків;

Тернопільська область – 588 випадків;

Харківська область – 1242 випадки;

Херсонська область – 947 випадків;

Хмельницька область – 954 випадки;

Черкаська область – 544 випадки;

Чернівецька область – 622 випадки;

Чернігівська область – 178 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал