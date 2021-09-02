До лікарень госпіталізували 787 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. На жаль, ще 44 пацієнти померли.

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Натомість 889 людей виписали – вони вже одужали від COVID-19.

Рівень тестування на COVID-19

За минулу добу в Україні провели 53 715 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 23 522,
  • методом ІФА – 7 954,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 031 985 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст COVID-випадків у регіонах

  • Київ – 309 випадків;
  • Вінницька область – 86 випадків;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 117 випадків;
  • Донецька область – 100 випадків;
  • Житомирська область – 77 випадків;
  • Закарпатська область – 21 випадок;
  • Запорізька область – 66 випадків;
  • Івано-Франківська область – 102 випадки;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 114 випадків;
  • Львівська область – 183 випадки;
  • Миколаївська область – 36 випадків;
  • Одеська область – 139 випадків;
  • Полтавська область – 96 випадків;
  • Рівненська область – 40 випадків;
  • Сумська область – 53 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 224 випадки;
  • Херсонська область – 103 випадки;
  • Хмельницька область – 62 випадки;
  • Черкаська область – 77 випадків;
  • Чернівецька область – 148 випадків;
  • Чернігівська область – 78 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня

  • За минулу добу, 1 вересня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 119 022 людини. 38 353 з них отримали першу дозу вакцини. А ось другу, тобто завершальну ін'єкцію, отримали 80 669 людей.
  • Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 5 452 125 мешканців країни. 5 452 123 людини отримали першу дозу вакцини, а ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).
  • Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу