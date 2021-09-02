За добу в Україні виявили понад 2 400 хворих на COVID-19

За минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксували 2 477 хворих на коронавірус COVID-19. Серед них 179 дітей та 36 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 787 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. На жаль, ще 44 пацієнти померли.

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Натомість 889 людей виписали – вони вже одужали від COVID-19.

Рівень тестування на COVID-19

За минулу добу в Україні провели 53 715 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 23 522,

методом ІФА – 7 954,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 031 985 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст COVID-випадків у регіонах

Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.

виявили 2 290 848 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, 2 209 754 з яких же одужали. Натомість померло від хвороби 53 877 мешканців України.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня

За минулу добу, 1 вересня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 119 022 людини. 38 353 з них отримали першу дозу вакцини. А ось другу, тобто завершальну ін'єкцію, отримали 80 669 людей.

Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 5 452 125 мешканців країни. 5 452 123 людини отримали першу дозу вакцини, а ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу