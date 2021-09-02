За добу в Україні виявили понад 2 400 хворих на COVID-19
2 вересня 2021 , 08:14Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 1 вересня, в Україні зафіксували 2 477 хворих на коронавірус COVID-19. Серед них 179 дітей та 36 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 787 хворих на коронавірус або людей з ознаками хвороби. На жаль, ще 44 пацієнти померли.
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Натомість 889 людей виписали – вони вже одужали від COVID-19.
Рівень тестування на COVID-19
За минулу добу в Україні провели 53 715 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 23 522,
- методом ІФА – 7 954,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 031 985 ПЛР-тестувань.За весь час пандемії в країні виявили 2 290 848 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2, 2 209 754 з яких же одужали. Натомість померло від хвороби 53 877 мешканців України.
Добовий приріст COVID-випадків у регіонах
- Київ – 309 випадків;
- Вінницька область – 86 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 117 випадків;
- Донецька область – 100 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 66 випадків;
- Івано-Франківська область – 102 випадки;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 114 випадків;
- Львівська область – 183 випадки;
- Миколаївська область – 36 випадків;
- Одеська область – 139 випадків;
- Полтавська область – 96 випадків;
- Рівненська область – 40 випадків;
- Сумська область – 53 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 224 випадки;
- Херсонська область – 103 випадки;
- Хмельницька область – 62 випадки;
- Черкаська область – 77 випадків;
- Чернівецька область – 148 випадків;
- Чернігівська область – 78 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні станом на 2 вересня
- За минулу добу, 1 вересня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 119 022 людини. 38 353 з них отримали першу дозу вакцини. А ось другу, тобто завершальну ін'єкцію, отримали 80 669 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії проти COVID-19 щеплено 5 452 125 мешканців країни. 5 452 123 людини отримали першу дозу вакцини, а ось повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 906 070 людей (із них двоє отримали одну першу дозу за кордоном).
- Загалом і першою, і другою дозою в Україні провели 9 358 193 щеплень проти коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу