За добу в Україні госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

22 червня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 22 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на коронавірус. 296 з них виявили за минулу добу.

Серед нових пацієнтів 22 дитини та 2 медпрацівники. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві. 

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До лікарень госпіталізували 318 хворих. Ще 21 пацієнт помер, натомість одужали 829 людей.

Впродовж 21 червня Україні провели 17 429 тестувань на коронавірус. 11 881 з них методом ПЛР, 1 448 – методом ІФА, а решта 4 100 – досліджень експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні:

  • виявили – 2 230 142 інфікованих; 
  • одужали – 2 152 969 хворих;
  • померли – 52 пацієнтів;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 87 випадків;
  • Вінницька область – 2 випадки;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 14 випадків;
  • Житомирська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 30 випадків;
  • Київська область – 3 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 3 випадки;
  • Львівська область – 14 випадків;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 17 випадків;
  • Полтавська область – 14 випадків;
  • Рівненська область – 5 випадків;
  • Сумська область – 11 випадків;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 6 випадків;
  • Херсонська область – 7 випадків;
  • Хмельницька область – 6 випадків;
  • Черкаська область – 3 випадки;
  • Чернівецька область – 18 випадків;
  • Чернігівська область – 19 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт