За добу в Україні госпіталізували більше COVID-хворих, ніж виявили

Станом на 22 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на коронавірус. 296 з них виявили за минулу добу.
Серед нових пацієнтів 22 дитини та 2 медпрацівники. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Києві.
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До лікарень госпіталізували 318 хворих. Ще 21 пацієнт помер, натомість одужали 829 людей.
Впродовж 21 червня Україні провели 17 429 тестувань на коронавірус. 11 881 з них методом ПЛР, 1 448 – методом ІФА, а решта 4 100 – досліджень експрес-тестами на антиген.
За весь час пандемії в Україні:
- виявили – 2 230 142 інфікованих;
- одужали – 2 152 969 хворих;
- померли – 52 пацієнтів;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 690 896.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 14 випадків;
- Житомирська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 30 випадків;
- Київська область – 3 випадки;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 14 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 17 випадків;
- Полтавська область – 14 випадків;
- Рівненська область – 5 випадків;
- Сумська область – 11 випадків;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 6 випадків;
- Херсонська область – 7 випадків;
- Хмельницька область – 6 випадків;
- Черкаська область – 3 випадки;
- Чернівецька область – 18 випадків;
- Чернігівська область – 19 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу