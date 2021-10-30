За цей самий період до лікарні госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер. Натомість 9 449 інфікованих – одужали.

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Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 144 621 тестування на коронавірусу різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 72 612,
  • методом ІФА – 21 163,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 846.

Загалом від початку пандемії на території країни провели 14 378 720 тестів методом ПЛР.

Добовий приріст інфікованих в областях

Впродовж минулої доби найбільше хворих на COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1455 випадків;
  • Вінницька область – 623 випадки;
  • Волинська область – 652 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2280 випадків;
  • Донецька область – 1172 випадки;
  • Житомирська область – 1002 випадки;
  • Закарпатська область – 277 випадків;
  • Запорізька область – 1352 випадки;
  • Івано-Франківська область – 760 випадків;
  • Київська область – 952 випадки;
  • Кіровоградська область – 199 випадків;
  • Луганська область – 592 випадки;
  • Львівська область – 1880 випадків;
  • Миколаївська область – 754 випадки;
  • Одеська область – 1973 випадки;
  • Полтавська область – 1078 випадків;
  • Рівненська область – 998 випадків;
  • Сумська область – 1612 випадків;
  • Тернопільська область – 609 випадків;
  • Харківська область – 1455 випадків;
  • Херсонська область – 1124 випадки;
  • Хмельницька область – 1150 випадків;
  • Черкаська область – 661 випадок;
  • Чернівецька область – 684 випадки;
  • Чернігівська область – 904 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал