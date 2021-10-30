За цей самий період до лікарні госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер. Натомість 9 449 інфікованих – одужали.

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Темпи тестування населення

Вчора в Україні провели 144 621 тестування на коронавірусу різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 72 612,

методом ІФА – 21 163,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 846.

Загалом від початку пандемії на території країни провели 14 378 720 тестів методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 904 872 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 430 944 хворих одужали. Натомість 67 393 людини померли, так і не зумівши подолати хворобу.

Добовий приріст інфікованих в областях

Впродовж минулої доби найбільше хворих на COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1455 випадків;

Вінницька область – 623 випадки;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 2280 випадків;

Донецька область – 1172 випадки;

Житомирська область – 1002 випадки;

Закарпатська область – 277 випадків;

Запорізька область – 1352 випадки;

Івано-Франківська область – 760 випадків;

Київська область – 952 випадки;

Кіровоградська область – 199 випадків;

Луганська область – 592 випадки;

Львівська область – 1880 випадків;

Миколаївська область – 754 випадки;

Одеська область – 1973 випадки;

Полтавська область – 1078 випадків;

Рівненська область – 998 випадків;

Сумська область – 1612 випадків;

Тернопільська область – 609 випадків;

Харківська область – 1455 випадків;

Херсонська область – 1124 випадки;

Хмельницька область – 1150 випадків;

Черкаська область – 661 випадок;

Чернівецька область – 684 випадки;

Чернігівська область – 904 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал