За добу в Україні виявили понад 26 тисяч COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 29 жовтня, в Україні зареєстрували 26 198 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 1 643 дитини та 379 медиків.
За цей самий період до лікарні госпіталізували 5 305 хворих на COVID-19 або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 541 пацієнт помер. Натомість 9 449 інфікованих – одужали.
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Темпи тестування населення
Вчора в Україні провели 144 621 тестування на коронавірусу різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 72 612,
- методом ІФА – 21 163,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 846.
Загалом від початку пандемії на території країни провели 14 378 720 тестів методом ПЛР.За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 904 872 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 2 430 944 хворих одужали. Натомість 67 393 людини померли, так і не зумівши подолати хворобу.
Добовий приріст інфікованих в областях
Впродовж минулої доби найбільше хворих на COVID-19 зафіксували у Дніпропетровській (2 280), Одеській (1 973), Львівській (1 880), Сумській (1 612) областях і Києві (1 455).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1455 випадків;
- Вінницька область – 623 випадки;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 2280 випадків;
- Донецька область – 1172 випадки;
- Житомирська область – 1002 випадки;
- Закарпатська область – 277 випадків;
- Запорізька область – 1352 випадки;
- Івано-Франківська область – 760 випадків;
- Київська область – 952 випадки;
- Кіровоградська область – 199 випадків;
- Луганська область – 592 випадки;
- Львівська область – 1880 випадків;
- Миколаївська область – 754 випадки;
- Одеська область – 1973 випадки;
- Полтавська область – 1078 випадків;
- Рівненська область – 998 випадків;
- Сумська область – 1612 випадків;
- Тернопільська область – 609 випадків;
- Харківська область – 1455 випадків;
- Херсонська область – 1124 випадки;
- Хмельницька область – 1150 випадків;
- Черкаська область – 661 випадок;
- Чернівецька область – 684 випадки;
- Чернігівська область – 904 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал