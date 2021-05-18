До лікарень госпіталізували 999 людей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби. Найвищий добовий приріст захворюваності зафіксували у Донецькій (428), Рівненській (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях, а також у Києві (425).

Днем раніше Новини про коронавірус 17 травня: опитування українців, боротьба з постковідним синдромом

Смертність залишається досить високою. Впродовж 17 травня з життя пішли 285 пацієнтів. Натомість одужала 17 751 людина.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 61 110 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 30 693,

методом ІФА – 13 378,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039.

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