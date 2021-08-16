За добу в Україні виявили понад 400 заражених COVID-19: 14 людей померли
Джерело:МОЗ
За добу 15 серпня в Україні виявили 417 нових інфікованих коронавірусом. Серед них – 31 дитина та 10 медпрацівників.
До медичних закладів упродовж доби потрапили 433 інфікованих. На жаль, ще 14 заражених померли.
Зауважте Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів: відповідь Шкарлета
Одужали 15 серпня 248 людей.
Скільки тестів на коронавірус провели
Упродовж доби провели 19 071 тест на коронавірус. Зокрема:
- методом ПЛР – 10 238;
- методом ІФА – 1 551;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 282.
Які області лідирують за кількістю заражених
- Одеська – 47 людей;
- Вінницька – 35 людей;
- Сумська – 32 людини;
- Херсонська – 30 людей;
- Окрім того, 59 заражених виявили у Києві.
Статистика нових випадків у регіонах
Київ – 59 випадків;
Вінницька область – 35 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 19 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Івано-Франківська область – 25 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 7 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 12 випадків;
Одеська область – 47 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 25 випадків;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Черкаська область – 6 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 3 випадки.