До лікарень госпіталізували 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 137 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 156 людей одужали.

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Також за минулу добу в Україні здійснили 63 973 тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 30 563,
  • методом ІФА – 7 718,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 692.

Добовий приріст нових випадків зараження в регіонах:

  • Київ – 399 випадків;
  • Вінницька область – 77 випадків;
  • Волинська область – 134 випадки;
  • Дніпропетровська область – 422 випадки;
  • Донецька область – 346 випадків;
  • Житомирська область – 82 випадки;
  • Закарпатська область – 79 випадків;
  • Запорізька область – 202 випадки;
  • Івано-Франківська область – 96 випадків;
  • Київська область – 236 випадків;
  • Кіровоградська область – 15 випадків;
  • Луганська область – 346 випадків;
  • Львівська область – 518 випадків;
  • Миколаївська область – 61 випадок;
  • Одеська область – 419 випадків;
  • Полтавська область – 163 випадки;
  • Рівненська область – 207 випадків;
  • Сумська область – 139 випадків;
  • Тернопільська область – 86 випадків;
  • Харківська область – 486 випадків;
  • Херсонська область – 72 випадки;
  • Хмельницька область – 139 випадків;
  • Черкаська область – 162 випадки;
  • Чернівецька область – 212 випадків;
  • Чернігівська область – 61 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 108 736 мешканців України. 62 909 з них отримали першу дозу, решта 45 827 отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію.

Протягом доби працювали:

  • 794 мобільні бригади,
  • 2 814 пунктів щеплення;
  • 338 центрів вакцинації.

Натомість від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 366 925 людей, 6 366 923 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 11 565 584 щеплення (і першою, і другою дозою).

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу