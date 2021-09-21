За добу в Україні виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 20 вересня, в Україні зафіксували ще 5 159 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 463 дитини та 129 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 137 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 156 людей одужали.
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Також за минулу добу в Україні здійснили 63 973 тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 30 563,
- методом ІФА – 7 718,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 692.
Загальна статистика
За весь час пандемії в країні виявили 2 355 805 хворих на коронавірус. 2 233 573 з них вже одужали. Натомість померли 5 5056 пацієнтів. Станом на ранок 21 вересня в Україні провели 12 515 008 досліджень методом ПЛР.
Добовий приріст нових випадків зараження в регіонах:
- Київ – 399 випадків;
- Вінницька область – 77 випадків;
- Волинська область – 134 випадки;
- Дніпропетровська область – 422 випадки;
- Донецька область – 346 випадків;
- Житомирська область – 82 випадки;
- Закарпатська область – 79 випадків;
- Запорізька область – 202 випадки;
- Івано-Франківська область – 96 випадків;
- Київська область – 236 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадків;
- Луганська область – 346 випадків;
- Львівська область – 518 випадків;
- Миколаївська область – 61 випадок;
- Одеська область – 419 випадків;
- Полтавська область – 163 випадки;
- Рівненська область – 207 випадків;
- Сумська область – 139 випадків;
- Тернопільська область – 86 випадків;
- Харківська область – 486 випадків;
- Херсонська область – 72 випадки;
- Хмельницька область – 139 випадків;
- Черкаська область – 162 випадки;
- Чернівецька область – 212 випадків;
- Чернігівська область – 61 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 108 736 мешканців України. 62 909 з них отримали першу дозу, решта 45 827 отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію.
Протягом доби працювали:
- 794 мобільні бригади,
- 2 814 пунктів щеплення;
- 338 центрів вакцинації.
Натомість від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 366 925 людей, 6 366 923 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в Україні провели 11 565 584 щеплення (і першою, і другою дозою).
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу