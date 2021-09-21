За добу в Україні виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19

За минулу добу, 20 вересня, в Україні зафіксували ще 5 159 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 463 дитини та 129 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 086 пацієнтів з встановленим діагнозом або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 137 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 156 людей одужали.

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Також за минулу добу в Україні здійснили 63 973 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 30 563,

методом ІФА – 7 718,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 692.

Загальна статистика

За весь час пандемії в країні виявили 2 355 805 хворих на коронавірус. 2 233 573 з них вже одужали. Натомість померли 5 5056 пацієнтів. Станом на ранок 21 вересня в Україні провели 12 515 008 досліджень методом ПЛР.

Добовий приріст нових випадків зараження в регіонах:

Київ – 399 випадків;

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 134 випадки;

Дніпропетровська область – 422 випадки;

Донецька область – 346 випадків;

Житомирська область – 82 випадки;

Закарпатська область – 79 випадків;

Запорізька область – 202 випадки;

Івано-Франківська область – 96 випадків;

Київська область – 236 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 346 випадків;

Львівська область – 518 випадків;

Миколаївська область – 61 випадок;

Одеська область – 419 випадків;

Полтавська область – 163 випадки;

Рівненська область – 207 випадків;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 86 випадків;

Харківська область – 486 випадків;

Херсонська область – 72 випадки;

Хмельницька область – 139 випадків;

Черкаська область – 162 випадки;

Чернівецька область – 212 випадків;

Чернігівська область – 61 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу проти коронавірусу вакцинували 108 736 мешканців України. 62 909 з них отримали першу дозу, решта 45 827 отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію.

Протягом доби працювали:

794 мобільні бригади,

2 814 пунктів щеплення;

338 центрів вакцинації.

Натомість від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 6 366 925 людей, 6 366 923 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 11 565 584 щеплення (і першою, і другою дозою).

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу