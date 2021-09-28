До лікарень госпіталізували 1 288 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. Ще 143 інфікованих померли. Натомість 2 927 людини одужали.

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Впродовж минулої доби в Україні провели 65 812 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 31 051,

методом ІФА – 9 067,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.

Натомість від початку пандемії в країні провели 12 741 131 ПЛР-тестування.

Загальна картина захворюваності в країні За весь час пандемії на території Україні виявили 2 401 956 хворих на коронавірус. 2 248 071 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 55 863 пацієнтів.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 461 випадок;

Вінницька область – 93 випадки;

Волинська область – 208 випадків;

Дніпропетровська область – 595 випадків;

Донецька область – 528 випадків;

Житомирська область – 80 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 500 випадків;

Івано-Франківська область – 131 випадок;

Київська область – 269 випадків;

Кіровоградська область – 18 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 427 випадків;

Миколаївська область – 106 випадків;

Одеська область – 431 випадок;

Полтавська область – 206 випадків;

Рівненська область – 218 випадків;

Сумська область – 182 випадки;

Тернопільська область – 134 випадки;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 82 випадки;

Хмельницька область – 141 випадок;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 415 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.