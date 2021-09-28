До лікарень госпіталізували 1 288 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. Ще 143 інфікованих померли. Натомість 2 927 людини одужали.
Цікаво Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією
Впродовж минулої доби в Україні провели 65 812 тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 31 051,
- методом ІФА – 9 067,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.
Натомість від початку пандемії в країні провели 12 741 131 ПЛР-тестування.
Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили
- Київ – 461 випадок;
- Вінницька область – 93 випадки;
- Волинська область – 208 випадків;
- Дніпропетровська область – 595 випадків;
- Донецька область – 528 випадків;
- Житомирська область – 80 випадків;
- Закарпатська область – 78 випадків;
- Запорізька область – 500 випадків;
- Івано-Франківська область – 131 випадок;
- Київська область – 269 випадків;
- Кіровоградська область – 18 випадків;
- Луганська область – 337 випадків;
- Львівська область – 427 випадків;
- Миколаївська область – 106 випадків;
- Одеська область – 431 випадок;
- Полтавська область – 206 випадків;
- Рівненська область – 218 випадків;
- Сумська область – 182 випадки;
- Тернопільська область – 134 випадки;
- Харківська область – 547 випадків;
- Херсонська область – 82 випадки;
- Хмельницька область – 141 випадок;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Чернівецька область – 415 випадків;
- Чернігівська область – 96 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу