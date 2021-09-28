До лікарень госпіталізували 1 288 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. Ще 143 інфікованих померли. Натомість 2 927 людини одужали.

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Впродовж минулої доби в Україні провели 65 812 тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 31 051,
  • методом ІФА – 9 067,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.

Натомість від початку пандемії в країні провели 12 741 131 ПЛР-тестування.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

  • Київ – 461 випадок;
  • Вінницька область – 93 випадки;
  • Волинська область – 208 випадків;
  • Дніпропетровська область – 595 випадків;
  • Донецька область – 528 випадків;
  • Житомирська область – 80 випадків;
  • Закарпатська область – 78 випадків;
  • Запорізька область – 500 випадків;
  • Івано-Франківська область – 131 випадок;
  • Київська область – 269 випадків;
  • Кіровоградська область – 18 випадків;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 427 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 431 випадок;
  • Полтавська область – 206 випадків;
  • Рівненська область – 218 випадків;
  • Сумська область – 182 випадки;
  • Тернопільська область – 134 випадки;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 82 випадки;
  • Хмельницька область – 141 випадок;
  • Черкаська область – 269 випадків;
  • Чернівецька область – 415 випадків;
  • Чернігівська область – 96 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу