За добу в Україні виявили понад 6 тисяч нових COVID-хворих, смертність також зросла

28 вересня 2021 , 08:15
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 27 вересня, в Україні зареєстрували 6 552 випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих – 574 дитини та 165 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 288 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. Ще 143 інфікованих померли. Натомість 2 927 людини одужали.

Цікаво Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Впродовж минулої доби в Україні провели 65 812 тестувань на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 31 051,
  • методом ІФА – 9 067,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 694.

Натомість від початку пандемії в країні провели 12 741 131 ПЛР-тестування.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії на території Україні виявили 2 401 956 хворих на коронавірус. 2 248 071 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 55 863 пацієнтів.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: скільки нових випадків виявили

  • Київ – 461 випадок;
  • Вінницька область – 93 випадки;
  • Волинська область – 208 випадків;
  • Дніпропетровська область – 595 випадків;
  • Донецька область – 528 випадків;
  • Житомирська область – 80 випадків;
  • Закарпатська область – 78 випадків;
  • Запорізька область – 500 випадків;
  • Івано-Франківська область – 131 випадок;
  • Київська область – 269 випадків;
  • Кіровоградська область – 18 випадків;
  • Луганська область – 337 випадків;
  • Львівська область – 427 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 431 випадок;
  • Полтавська область – 206 випадків;
  • Рівненська область – 218 випадків;
  • Сумська область – 182 випадки;
  • Тернопільська область – 134 випадки;
  • Харківська область – 547 випадків;
  • Херсонська область – 82 випадки;
  • Хмельницька область – 141 випадок;
  • Черкаська область – 269 випадків;
  • Чернівецька область – 415 випадків;
  • Чернігівська область – 96 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт