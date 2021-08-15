До лікарень госпіталізували 569 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність коронавірусу. Ще 17 людей померли.

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Натомість 238 вже одужали, тож їх виписали.

Скільки тестів на коронавірус провели

Зниження добової захворюваності пояснюється зменшенням тестування. Впродовж 14 серпня в Україні провели 30 798 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР –15 456,

методом ІФА – 2 494,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 848.

Від початку пандемії в країні провели 11 667 597 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 265 912 хворих на коронавірус. 2 196 827 з них вже одужали, натомість 53 255 – померли.

Статистика нових випадків у регіонах

Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 30 випадків;

Запорізька область – 20 випадків;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 42 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 16 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 6 випадків;

Тернопільська область – 49 випадків;

Харківська область – 53 випадки;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 34 випадки;

Чернігівська область – 18 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.