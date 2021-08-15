За добу в Україні виявили понад 600 COVID-хворих: зробили замало тестів
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 14 серпня, в Україні виявили 695 хворих на коронавірус. Серед них 50 дітей та 5 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 569 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність коронавірусу. Ще 17 людей померли.
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Натомість 238 вже одужали, тож їх виписали.
Скільки тестів на коронавірус провели
Зниження добової захворюваності пояснюється зменшенням тестування. Впродовж 14 серпня в Україні провели 30 798 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР –15 456,
- методом ІФА – 2 494,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 848.
Від початку пандемії в країні провели 11 667 597 ПЛР-тестувань.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 265 912 хворих на коронавірус. 2 196 827 з них вже одужали, натомість 53 255 – померли.
Статистика нових випадків у регіонах
- Київ – 87 випадків;
- Вінницька область – 32 випадки;
- Волинська область – 8 випадків;
- Дніпропетровська область – 58 випадків;
- Донецька область – 32 випадки;
- Житомирська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 20 випадків;
- Івано-Франківська область – 60 випадків;
- Київська область – 42 випадки;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 11 випадків;
- Львівська область – 16 випадків;
- Миколаївська область – 20 випадків;
- Одеська область – 59 випадків;
- Полтавська область – 8 випадків;
- Рівненська область – 3 випадки;
- Сумська область – 6 випадків;
- Тернопільська область – 49 випадків;
- Харківська область – 53 випадки;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 10 випадків;
- Чернівецька область – 34 випадки;
- Чернігівська область – 18 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу