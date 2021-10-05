До лікарень госпіталізували 1 881 людину з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. Ще 317 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 229 людей.
Днем раніше Вирок лікарю, чи виключать Україну зі списку "зелених" країн: новини про коронавірус 4 жовтня
Впродовж 4 жовтня в Україні провели 74 125 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:
- методом ПЛР – 37 080,
- методом ІФА – 8 762,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 13 003 972 дослідження методом ПЛР.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 560 випадків;
- Вінницька область – 143 випадки;
- Волинська область – 322 випадки;
- Дніпропетровська область – 992 випадки;
- Донецька область – 662 випадки;
- Житомирська область – 87 випадків;
- Закарпатська область – 99 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 151 випадок;
- Київська область – 461 випадок;
- Кіровоградська область – 16 випадків;
- Луганська область – 443 випадки;
- Львівська область – 592 випадки;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 809 випадків;
- Полтавська область – 526 випадків;
- Рівненська область – 398 випадків;
- Сумська область – 247 випадків;
- Тернопільська область – 155 випадків;
- Харківська область – 940 випадків;
- Херсонська область – 126 випадків;
- Хмельницька область – 178 випадків;
- Черкаська область – 342 випадки;
- Чернівецька область – 609 випадків;
- Чернігівська область – 169 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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