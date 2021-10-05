До лікарень госпіталізували 1 881 людину з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. Ще 317 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 229 людей.

Днем раніше Вирок лікарю, чи виключать Україну зі списку "зелених" країн: новини про коронавірус 4 жовтня

Впродовж 4 жовтня в Україні провели 74 125 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

  • методом ПЛР – 37 080,
  • методом ІФА – 8 762,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 13 003 972 дослідження методом ПЛР.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 560 випадків;
  • Вінницька область – 143 випадки;
  • Волинська область – 322 випадки;
  • Дніпропетровська область – 992 випадки;
  • Донецька область – 662 випадки;
  • Житомирська область – 87 випадків;
  • Закарпатська область – 99 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 151 випадок;
  • Київська область – 461 випадок;
  • Кіровоградська область – 16 випадків;
  • Луганська область – 443 випадки;
  • Львівська область – 592 випадки;
  • Миколаївська область – 152 випадки;
  • Одеська область – 809 випадків;
  • Полтавська область – 526 випадків;
  • Рівненська область – 398 випадків;
  • Сумська область – 247 випадків;
  • Тернопільська область – 155 випадків;
  • Харківська область – 940 випадків;
  • Херсонська область – 126 випадків;
  • Хмельницька область – 178 випадків;
  • Черкаська область – 342 випадки;
  • Чернівецька область – 609 випадків;
  • Чернігівська область – 169 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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