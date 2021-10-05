До лікарень госпіталізували 1 881 людину з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. Ще 317 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 229 людей.

Днем раніше Вирок лікарю, чи виключать Україну зі списку "зелених" країн: новини про коронавірус 4 жовтня

Впродовж 4 жовтня в Україні провели 74 125 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

методом ПЛР – 37 080,

методом ІФА – 8 762,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 13 003 972 дослідження методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні коронавірус діагностували у 2 469 856 мешканців країни. 2 268 752 з них вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 57 206 людей.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 560 випадків;

Вінницька область – 143 випадки;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 992 випадки;

Донецька область – 662 випадки;

Житомирська область – 87 випадків;

Закарпатська область – 99 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 151 випадок;

Київська область – 461 випадок;

Кіровоградська область – 16 випадків;

Луганська область – 443 випадки;

Львівська область – 592 випадки;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 809 випадків;

Полтавська область – 526 випадків;

Рівненська область – 398 випадків;

Сумська область – 247 випадків;

Тернопільська область – 155 випадків;

Харківська область – 940 випадків;

Херсонська область – 126 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 342 випадки;

Чернівецька область – 609 випадків;

Чернігівська область – 169 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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