За добу в Україні виявили понад 9 тисяч COVID-хворих, госпіталізували близько 2 тисячі людей

5 жовтня 2021 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 4 жовтня, в Україні виявили 9 846 нових хворих на коронавірус COVID-19. З них 918 дітей та 207 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 881 людину з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. Ще 317 пацієнтів померли. Натомість одужало 4 229 людей.

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Впродовж 4 жовтня в Україні провели 74 125 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

  • методом ПЛР – 37 080,
  • методом ІФА – 8 762,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 283.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 13 003 972 дослідження методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні коронавірус діагностували у 2 469 856 мешканців країни. 2 268 752 з них вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 57 206 людей.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 560 випадків;
  • Вінницька область – 143 випадки;
  • Волинська область – 322 випадки;
  • Дніпропетровська область – 992 випадки;
  • Донецька область – 662 випадки;
  • Житомирська область – 87 випадків;
  • Закарпатська область – 99 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 151 випадок;
  • Київська область – 461 випадок;
  • Кіровоградська область – 16 випадків;
  • Луганська область – 443 випадки;
  • Львівська область – 592 випадки;
  • Миколаївська область – 152 випадки;
  • Одеська область – 809 випадків;
  • Полтавська область – 526 випадків;
  • Рівненська область – 398 випадків;
  • Сумська область – 247 випадків;
  • Тернопільська область – 155 випадків;
  • Харківська область – 940 випадків;
  • Херсонська область – 126 випадків;
  • Хмельницька область – 178 випадків;
  • Черкаська область – 342 випадки;
  • Чернівецька область – 609 випадків;
  • Чернігівська область – 169 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу на території України проти коронавірусу вакцинували 100 331 людину. 51 472 з них отримали першу дозу препарату, а решта 48 859 – другу дозу.

Впродовж доби працювали:

  • 831 мобільна бригада,
  • 2 925 пунктів щеплення;
  • 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 7 242 115 людей. 7 242 113 реципієнтів отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 5 820 725 людей (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні проведено 13 062 838 щеплень проти COVID-19.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт