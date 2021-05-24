Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві (125), а також Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Харківській (101) та Київській (75) областях. Серед нових пацієнтів 86 дітей та 21 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 1 019 людей. Ще 68 хворих померли. Натомість одужали 6 999 пацієнтів.

Рівень тестування впродовж неділі 23 березня дуже низький. За цей період в країні провели 8 684 тести методом ПЛР, 1 462 тести методом ІФА та 5 951 експрес-тест на антиген.

 
За весь час пандемії в Україні:
  • виявили – 2 183 855 хворих;
  • одужали – 1 957 560 людей;
  • померли – 49 436 пацієнтів;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 125 випадків;
  • Вінницька область – 39 випадків;
  • Волинська область – 67 випадків;
  • Дніпропетровська область – 190 випадків;
  • Донецька область – 42 випадки;
  • Житомирська область – 48 випадків;
  • Закарпатська область – 7 випадків;
  • Запорізька область – 54 випадки;
  • Івано-Франківська область – 35 випадків;
  • Київська область – 75 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 41 випадок;
  • Миколаївська область – 151 випадок;
  • Одеська область – 29 випадків;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 46 випадків;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 55 випадків;
  • Харківська область – 101 випадок;
  • Херсонська область – 26 випадків;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 69 випадків;
  • Чернівецька область – 35 випадків;
  • Чернігівська область – 26 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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