За добу в Україні виявили понад тисячу хворих на COVID-19

Станом на 24 травня в Україні зареєстровано більш ніж 2,1 мільйона інфікованих коронавірусом. За минулу добу в країні виявили 1 334 хворих.
Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві (125), а також Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Харківській (101) та Київській (75) областях. Серед нових пацієнтів 86 дітей та 21 медпрацівник.
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До лікарень госпіталізували 1 019 людей. Ще 68 хворих померли. Натомість одужали 6 999 пацієнтів.
Рівень тестування впродовж неділі 23 березня дуже низький. За цей період в країні провели 8 684 тести методом ПЛР, 1 462 тести методом ІФА та 5 951 експрес-тест на антиген.
- виявили – 2 183 855 хворих;
- одужали – 1 957 560 людей;
- померли – 49 436 пацієнтів;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 022 457.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 125 випадків;
- Вінницька область – 39 випадків;
- Волинська область – 67 випадків;
- Дніпропетровська область – 190 випадків;
- Донецька область – 42 випадки;
- Житомирська область – 48 випадків;
- Закарпатська область – 7 випадків;
- Запорізька область – 54 випадки;
- Івано-Франківська область – 35 випадків;
- Київська область – 75 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 41 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 29 випадків;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 46 випадків;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 55 випадків;
- Харківська область – 101 випадок;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 69 випадків;
- Чернівецька область – 35 випадків;
- Чернігівська область – 26 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу