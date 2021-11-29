До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.
Днем раніше Омікрон шириться Європою, глава МОЗ Чехії підхопив COVID-19: новини про коронавірус 28 листопада
Темпи тестування населення на COVID-19 знизились
У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:
- методом ПЛР – 13 364,
- методом ІФА – 1 795,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал
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