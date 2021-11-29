До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.

Днем раніше Омікрон шириться Європою, глава МОЗ Чехії підхопив COVID-19: новини про коронавірус 28 листопада

Темпи тестування населення на COVID-19 знизились

У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:

методом ПЛР – 13 364,

методом ІФА – 1 795,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. 2 920 714 з них зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль. щонайменше 85 414 інфікованих. Від початку пандемії в країні провели 15 832 613 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

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