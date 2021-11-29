За добу в Україні виявили всього 5 804 COVID-хворих: скільки зробили тестів

29 листопада 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 28 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 5 804 мешканців України. Відомо, що серед них 730 дітей та 72 медичних працівники.

До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.

Днем раніше Омікрон шириться Європою, глава МОЗ Чехії підхопив COVID-19: новини про коронавірус 28 листопада

Темпи тестування населення на COVID-19 знизились

У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:

  • методом ПЛР – 13 364,
  • методом ІФА – 1 795,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.

Захворюваність в областях

Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях та у місті Київ (431).

Кількість нових хворих в регіонах:

  • Київ – 431 хворий;
  • Вінницька область – 373 хворих;
  • Волинська область – 303 хворих;
  • Дніпропетровська область – 473 хворих;
  • Донецька область – 457 хворих;
  • Житомирська область – 310 хворих;
  • Закарпатська область – 150 хворих;
  • Запорізька область – 335 хворих;
  • Івано-Франківська область – 146 хворих;
  • Київська область – 295 хворих;
  • Кіровоградська область – 145 хворих;
  • Луганська область – 25 хворих;
  • Львівська область – 203 хворих;
  • Миколаївська область – 401 хворий;
  • Одеська область – 303 хворих;
  • Полтавська область – 232 хворих;
  • Рівненська область – 109 хворих;
  • Сумська область – 58 хворих;
  • Тернопільська область – 158 хворих;
  • Харківська область – 235 хворих;
  • Херсонська область – 64 хворих;
  • Хмельницька область – 122 хворих;
  • Черкаська область – 236 хворих;
  • Чернівецька область – 108 хворих;
  • Чернігівська область – 133 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. 2 920 714 з них зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль. щонайменше 85 414 інфікованих.

Від початку пандемії в країні провели 15 832 613 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт