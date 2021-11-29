За добу в Україні виявили всього 5 804 COVID-хворих: скільки зробили тестів
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 28 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 5 804 мешканців України. Відомо, що серед них 730 дітей та 72 медичних працівники.
До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.
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Темпи тестування населення на COVID-19 знизились
У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:
- методом ПЛР – 13 364,
- методом ІФА – 1 795,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.
Захворюваність в областях
Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях та у місті Київ (431).
Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 431 хворий;
- Вінницька область – 373 хворих;
- Волинська область – 303 хворих;
- Дніпропетровська область – 473 хворих;
- Донецька область – 457 хворих;
- Житомирська область – 310 хворих;
- Закарпатська область – 150 хворих;
- Запорізька область – 335 хворих;
- Івано-Франківська область – 146 хворих;
- Київська область – 295 хворих;
- Кіровоградська область – 145 хворих;
- Луганська область – 25 хворих;
- Львівська область – 203 хворих;
- Миколаївська область – 401 хворий;
- Одеська область – 303 хворих;
- Полтавська область – 232 хворих;
- Рівненська область – 109 хворих;
- Сумська область – 58 хворих;
- Тернопільська область – 158 хворих;
- Харківська область – 235 хворих;
- Херсонська область – 64 хворих;
- Хмельницька область – 122 хворих;
- Черкаська область – 236 хворих;
- Чернівецька область – 108 хворих;
- Чернігівська область – 133 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. 2 920 714 з них зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль. щонайменше 85 414 інфікованих.
Від початку пандемії в країні провели 15 832 613 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал