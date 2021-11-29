За добу в Україні виявили всього 5 804 COVID-хворих: скільки зробили тестів

За минулу добу, 28 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 5 804 мешканців України. Відомо, що серед них 730 дітей та 72 медичних працівники.

До лікарень госпіталізували 2 082 людини з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 297 інфікованих померли. Натомість одужали 10 477 пацієнтів.

Днем раніше Омікрон шириться Європою, глава МОЗ Чехії підхопив COVID-19: новини про коронавірус 28 листопада

Темпи тестування населення на COVID-19 знизились

У неділю 28 листопада в Україні провели ще менше тестів на COVID-19, ніж у суботу. Так, якщо позавчора в країні зробили 54 224 тестування, то вчора 32 694, з них:

методом ПЛР – 13 364,

методом ІФА – 1 795,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 535.

Захворюваність в областях

Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Дніпропетровській (473), Донецькій (457), Миколаївській (401), Вінницькій (373) областях та у місті Київ (431).

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 431 хворий;

Вінницька область – 373 хворих;

Волинська область – 303 хворих;

Дніпропетровська область – 473 хворих;

Донецька область – 457 хворих;

Житомирська область – 310 хворих;

Закарпатська область – 150 хворих;

Запорізька область – 335 хворих;

Івано-Франківська область – 146 хворих;

Київська область – 295 хворих;

Кіровоградська область – 145 хворих;

Луганська область – 25 хворих;

Львівська область – 203 хворих;

Миколаївська область – 401 хворий;

Одеська область – 303 хворих;

Полтавська область – 232 хворих;

Рівненська область – 109 хворих;

Сумська область – 58 хворих;

Тернопільська область – 158 хворих;

Харківська область – 235 хворих;

Херсонська область – 64 хворих;

Хмельницька область – 122 хворих;

Черкаська область – 236 хворих;

Чернівецька область – 108 хворих;

Чернігівська область – 133 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні зареєстрували 3 427 827 хворих на COVID-19. 2 920 714 з них зуміли подолати захворювання. Натомість померли, на жаль. щонайменше 85 414 інфікованих.

Від початку пандемії в країні провели 15 832 613 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Інфографіка 24 канал