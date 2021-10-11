Окрім цього, цього дня зафіксували найбільшу за всю історію кількість виїздів бригад екстреної медичної допомоги та госпіталізацій пацієнтів. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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З чим пов'язане зростання викликів

У повідомленні йдеться, що передусім це пов'язано з новою хвилею коронавірусу COVID-19. Але Ляшко наголосив, що за медичною допомогою потрібно звертатись при наявності конкретних станів та симптомів.

Підстави для виклику швидкої допомоги

Біль у грудній клітці,

Задишка у стані спокою чи будь-які ознаки дихальної недостатності,

Сатурація менше ніж 92%, яку можна виміряти в домашніх умовах за допомогою пульсоксиметра,

Порушення свідомості та інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан.

Міністр нагадав, що у випадку появи симптомів коронавірусу потрібно одразу повідомити свого сімейного лікаря. Саме він має надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

Віктор Ляшко “Не займайтесь самолікуванням, одразу повідомляйте про свій стан сімейному лікарю, а якщо відчуваєте будь-який із загрозливих симптомів, то обов’язково набирайте 103. Вчасно надана медична допомога може врятувати життя та мінімізувати тяжкі наслідки для здоров'я".

У яких випадках екстрена медична допомога не приїде

Висока температура тіла (понад 38 градусів) не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації. Але якщо разом із температурою є будь-який із вищевказаних симптомів, потрібно викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

Диспетчер 103 проводить опитування, і якщо покази є, тоді він скеровує найближчу вільну бригаду до пацієнта. Якщо під час розмови диспетчер встановить, що пацієнт не потребує виїзду бригади, тоді такому пацієнту порадять звернутися до сімейного лікаря або ж проконсультують телефоном.

Яких пацієнтів "швидка" госпіталізує до лікарні

Рішення щодо госпіталізації ухвалює керівник бригади, який приїжджає на звернення. Його рішення ґрунтується на наявному симптомокомплексі у конкретного хворого.

Відповідно до стандартів надання медичної допомоги при COVID-19 до лікарень госпіталізують пацієнтів у середньому та важкому стані.

Важливе звернення від МОЗ: Згідно з даними електронної системи охорони здоров’я, 97,1% людей, яких госпіталізували через COVID-19 у вересні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз вакцини. Це є ще одним свідченням того, що вакцинація діє та захищає від важкої форми COVID-19. Якщо ви ще не щеплені, не зволікайте – вакцинуйтесь та захистіть себе від тяжкого перебігу COVID-19 та його наслідків.