За добу вакцинували проти COVID-19 майже 11 тисяч українців: статистика
За минулу добу, 22 березня, 10 904 людини щеплено проти коронавірусної інфекції Україні, всього першу дозу вакцини отримали 121 928 людей.
Джерело:Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що лише один українець отримав дві дози вакцини проти коронавірусу. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 121 929 людей.
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️Щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.
️Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за 22 березня
- Вінницька область – 490 щеплень;
- Волинська область – 200 щеплень;
- Дніпропетровська область – 960 щеплень;
- Донецька область – 150 щеплень;
- Житомирська область – 590 щеплень;
- Закарпатська область – 500 щеплень;
- Запорізька область – 310 щеплень;
- Івано-Франківська область – 454 щеплення;
- Київська область – 310 щеплень;
- Кіровоградська область – 300 щеплень;
- Луганська область – 150 щеплень;
- Львівська область – 880 щеплень;
- м. Київ – 1 030 щеплень;
- Миколаївська область – 250 щеплень;
- Одеська область – 320 щеплень;
- Полтавська область – 620 щеплень;
- Рівненська область – 400 щеплень;
- Сумська область – 450 щеплень;
- Тернопільська область – 510 щеплень;
- Харківська область – 310 щеплень;
- Херсонська область – 510 щеплень;
- Хмельницька область – 160 щеплень;
- Чернівецька область – 110 щеплень;
- Чернігівська область – 100 щеплень;
- Черкаська область – 840 щеплень.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні: коротко
- Кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в 5 етапів.
- Першими щеплення отримують медичні працівники ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.
- А також отримують щеплення публічні люди, які допомагають популяризувати вакцинацію в країні.
- Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
- Всього Україна отримала 500 тисяч доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові. Наразі очікують на поставки інших вакцин, зокрема Pfizer та Novax.
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