За минулу добу, 22 березня, 10 904 людини щеплено проти коронавірусної інфекції Україні, всього першу дозу вакцини отримали 121 928 людей.

Нагадаємо, що лише один українець отримав дві дози вакцини проти коронавірусу. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 121 929 людей.

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️Щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.

️Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за 22 березня

Вінницька область – 490 щеплень;

Волинська область – 200 щеплень;

Дніпропетровська область – 960 щеплень;

Донецька область – 150 щеплень;

Житомирська область – 590 щеплень;

Закарпатська область – 500 щеплень;

Запорізька область – 310 щеплень;

Івано-Франківська область – 454 щеплення;

Київська область – 310 щеплень;

Кіровоградська область – 300 щеплень;

Луганська область – 150 щеплень;

Львівська область – 880 щеплень;

м. Київ – 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 320 щеплень;

Полтавська область – 620 щеплень;

Рівненська область – 400 щеплень;

Сумська область – 450 щеплень;

Тернопільська область – 510 щеплень;

Харківська область – 310 щеплень;

Херсонська область – 510 щеплень;

Хмельницька область – 160 щеплень;

Чернівецька область – 110 щеплень;

Чернігівська область – 100 щеплень;

Черкаська область – 840 щеплень.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: коротко