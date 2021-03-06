За добу і від початку вакцинації: у МОЗ озвучили кількість українців, які отримали щеплення
Станом на 6 березня 2021 року в Україні вакцину проти коронавірусу отримали 15 758 людей. У МОЗ назвали області з найвищим та найнижчим показником кількості вакцинованих.
Джерело:"Коронавірус інфо"
Найбільше вакцинованих у Донецькій області – 360 щеплень провели за останню добу, за весь період кампанії – 1 470 щеплень.
До теми COVID-19 в Україні: захворіли понад 9 тисяч людей, протестували 81 тисячу
3 277 людей щеплено проти COVID-19 за добу 5 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 15 758 людей, з них отримали 1 дозу – 15 758 українців,
– йдеться у повідомленні МОЗ.
Якщо найбільше щеплень здійснили на Донеччині, то найменше – у Закарпатській області – 284 щеплень.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 220 щеплень;
- Волинська область – 70 щеплень;
- Дніпропетровська область – 310 щеплень;
- Донецька область – 360 щеплень;
- Житомирська область – 40 щеплень;
- Закарпатська область – 40 щеплень;
- Запорізька область – 80 щеплень;
- Івано-Франківська область – 135 щеплень;
- Київська область – 140 щеплень;
- Кіровоградська область – 40 щеплень;
- Луганська область – 163 щеплення;
- Львівська область – 130 щеплень;
- м. Київ – 100 щеплень;
- Миколаївська область – 40 щеплень;
- Одеська область – 240 щеплень;
- Полтавська область – 80 щеплень;
- Рівненська область – 150 щеплень;
- Сумська область – 60 щеплень;
- Тернопільська область – 260 щеплень;
- Харківська область – 80 щеплень;
- Херсонська область – 90 щеплень;
- Хмельницька область – 50 щеплень;
- Чернівецька область – 110 щеплень;
- Чернігівська область – 30 щеплень;
- Черкаська область – 259 щеплень.
Коротко про вакцинацію в Україні
Кампанія вакцинації стартувала в країні 24 лютого препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca. Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас.
Вакцину CoviShield також отримали міністр охорони здоров'я Максим Степанов та Президент України Володимир Зеленський.
Поділитися новиною