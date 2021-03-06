За добу і від початку вакцинації: у МОЗ озвучили кількість українців, які отримали щеплення

6 березня 2021 , 10:44
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Джерело:

"Коронавірус інфо"

Станом на 6 березня 2021 року в Україні вакцину проти коронавірусу отримали 15 758 людей. У МОЗ назвали області з найвищим та найнижчим показником кількості вакцинованих.

Найбільше вакцинованих у Донецькій області – 360 щеплень провели за останню добу, за весь період кампанії – 1 470 щеплень.

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3 277 людей щеплено проти COVID-19 за добу 5 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 15 758 людей, з них отримали 1 дозу – 15 758 українців,
– йдеться у повідомленні МОЗ.

Якщо найбільше щеплень здійснили на Донеччині, то найменше – у Закарпатській області – 284 щеплень.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 220 щеплень;
  • Волинська область – 70 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 310 щеплень;
  • Донецька область – 360 щеплень;
  • Житомирська область – 40 щеплень;
  • Закарпатська область – 40 щеплень;
  • Запорізька область – 80 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 135 щеплень;
  • Київська область – 140 щеплень;
  • Кіровоградська область – 40 щеплень;
  • Луганська область – 163 щеплення;
  • Львівська область – 130 щеплень;
  • м. Київ – 100 щеплень;
  • Миколаївська область – 40 щеплень;
  • Одеська область – 240 щеплень;
  • Полтавська область – 80 щеплень;
  • Рівненська область – 150 щеплень;
  • Сумська область – 60 щеплень;
  • Тернопільська область – 260 щеплень;
  • Харківська область – 80 щеплень;
  • Херсонська область – 90 щеплень;
  • Хмельницька область – 50 щеплень;
  • Чернівецька область – 110 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 щеплень;
  • Черкаська область – 259 щеплень.

Коротко про вакцинацію в Україні

Кампанія вакцинації стартувала в країні 24 лютого препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca. Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас.

Вакцину CoviShield також отримали міністр охорони здоров'я Максим Степанов та Президент України Володимир Зеленський.