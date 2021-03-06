За добу і від початку вакцинації: у МОЗ озвучили кількість українців, які отримали щеплення

Джерело:"Коронавірус інфо"
Станом на 6 березня 2021 року в Україні вакцину проти коронавірусу отримали 15 758 людей. У МОЗ назвали області з найвищим та найнижчим показником кількості вакцинованих.
Найбільше вакцинованих у Донецькій області – 360 щеплень провели за останню добу, за весь період кампанії – 1 470 щеплень.
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3 277 людей щеплено проти COVID-19 за добу 5 березня 2021 року в Україні. Від початку кампанії щеплено 15 758 людей, з них отримали 1 дозу – 15 758 українців,
– йдеться у повідомленні МОЗ.
Якщо найбільше щеплень здійснили на Донеччині, то найменше – у Закарпатській області – 284 щеплень.
Кампанія вакцинації стартувала в країні 24 лютого препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca. Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас.
Вакцину CoviShield також отримали міністр охорони здоров'я Максим Степанов та Президент України Володимир Зеленський.