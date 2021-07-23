До лікарень госпіталізували 446 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Водночас видужали від коронавірусу від учора ще 639 українців.

До теми Вірусне навантаження на організм при Дельті в 1260 разів вище початкового вірусу

Динаміка тестування на коронавірус за добу:

методом ПЛР – 18 411 осіб,

методом ІФА – 7 630 осіб,

експрес-тестами – 14 016 осіб.

Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні інфікувались 2 247 419 людей, з них станом на 23 липня одужало – 2 183 642 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 811 українці.

COVID-19 в регіонах: добова статистика

м. Київ – 226 випадків;

Вінницька область – 8 випадків;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 39 випадків;

Донецька область – 79 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 26 випадок;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 21 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 18 випадки;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 35 випадків;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 10 випадки;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 67 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 19 випадків;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу