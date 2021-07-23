За добу знову понад 700 хворих: захворюваність на коронавірус в Україні

23 липня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Коронавірусну хворобу впродовж минулої доби підтвердили у 763 українців, серед них 57 дітей та 15 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 22 пацієнти.

До лікарень госпіталізували 446 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги.  Водночас видужали від коронавірусу від учора ще 639 українців.

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Динаміка тестування на коронавірус за добу:

  • методом ПЛР – 18 411 осіб,
  • методом ІФА – 7 630 осіб,
  • експрес-тестами – 14 016 осіб.
Важливо! За весь час пандемії COVID-19 в Україні інфікувались 2 247 419 людей, з них станом на 23 липня одужало – 2 183 642 людини. Жертвами коронавірусу стали 52 811 українці. 

COVID-19 в регіонах: добова статистика

  • м. Київ – 226 випадків;
  • Вінницька область – 8 випадків;
  • Волинська область – 5 випадків;
  • Дніпропетровська область – 39 випадків;
  • Донецька область – 79 випадків;
  • Житомирська область – 13 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 26 випадок;
  • Івано-Франківська область – 10 випадків;
  • Київська область – 21 випадків;
  • Кіровоградська область – 1 випадок;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 18 випадки;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 35 випадків;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 10 випадки;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 8 випадків;
  • Харківська область – 67 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 19 випадків;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 22 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська