За добу знову понад 700 хворих: захворюваність на коронавірус в Україні
23 липня 2021 , 08:15Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Коронавірусну хворобу впродовж минулої доби підтвердили у 763 українців, серед них 57 дітей та 15 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 22 пацієнти.
До лікарень госпіталізували 446 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичної допомоги. Водночас видужали від коронавірусу від учора ще 639 українців.
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Динаміка тестування на коронавірус за добу:
- методом ПЛР – 18 411 осіб,
- методом ІФА – 7 630 осіб,
- експрес-тестами – 14 016 осіб.
COVID-19 в регіонах: добова статистика
- м. Київ – 226 випадків;
- Вінницька область – 8 випадків;
- Волинська область – 5 випадків;
- Дніпропетровська область – 39 випадків;
- Донецька область – 79 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 26 випадок;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 21 випадків;
- Кіровоградська область – 1 випадок;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 18 випадки;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 35 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 10 випадки;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 8 випадків;
- Харківська область – 67 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 19 випадків;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу