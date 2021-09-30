За допомогою ДНК можна дізнатись, чи був у вас ненароджений близнюк

У одного з восьми людей під час внутрішньоутробного розвитку є ембріон-близнюк, але в більшій частині випадків він залишається недоношеним, тобто, не народжується. Новий винахід дає можливість розробити тест, який дозволить будь-кому дізнатися, чи був такий близнюк у нього.

Близько 12% вагітностей починаються як багатоплідні, але тільки 2% завершуються народженням близнюків. Цей феномен називають синдромом зникаючого близнюка. Вважається, що він часто проходить непоміченим.

Також на тему: Молодість надовго: як вітамін Д допоможе попередити передчасне старіння

Нове дослідження

Учені з Нідерландів та Австралії досліджували епігенетичні зміни ДНК в однояйцевих або монозиготних (що з'явилися в результаті поділу однієї яйцеклітини незабаром після запліднення) близнюків. Вони порівняли їх з аналогічними особливостями людей, які не мали близнюків.

Автори проаналізували дані чотирьох епігенетичних досліджень близнюків у Великобританії, Австралії, Нідерландах і Фінляндії. Вони виявили 834 області ДНК, патерн змін до яких відрізнявся у близнюків і людей, які народилися в результаті одноплідної вагітності.

Які можливості дасть нове відкриття

Причиною специфічних змін в ДНК в однояйцевих вчені вважають особливості їх раннього розвитку. Деякі знайдені ними епігенетичні маркери пов'язані з роботою генів, які відповідають за можливість поділу ембріона.

Вчені вказують, що в майбутньому можлива поява тесту, який дозволить людині дізнатися, чи був у нього внутрішньоутробний близнюк, який зник до народження. Вони очікують, що його точність може скласти 70%. Одне з обмежень гіпотетичного тесту – він здатний виявляти наявність тільки монозиготних, але не дзиготних (що з'явилися з різних яйцеклітин), близнюків.

Автори зазначили, що з появою більшої кількості наукових даних точність прогнозів такого тесту може змінитися.

Раніше у Японії почали продавати сорт томатів, який створили за допомогою технології редагування геному. Це перший харчовий продукт такого типу, випущений на японський ринок.