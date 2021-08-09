За допомогою мікробіому кишківника можна діагностувати аутизм

Досі вчені не можуть точно сказати, що викликає розлади аутистичного спектра (РАС). Вченим з Гонконгу вдалося довести прямий зв'язок аутизму з певними видами бактерій в кишечнику дитини, це дозволить в майбутньому розробити діагностичні тести.

Науковці неодноразово вивчали можливий зв'язок між РАС і мікробіомом кишечника дитини, проте раніше подібні дослідження проводилися переважно на тваринних моделях.

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Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні брали участь 128 дітей віком 3 – 6 років, у половини з них діагностували аутизм. Всі інші діти були включені в контрольну групу для порівняння даних. Протягом двох років фахівці вивчали склад калу у кожного з дітей і оцінювали вплив харчування на нього.

Унікальність мікробіому

Вчені виявили затримку розвиток мікробіому кишечника у дітей з РАС, нехарактерну для дітей без цього психічного порушення. Крім того, в їхньому кишечнику містилися п'ять типів бактерій, яких немає у їх здорових однолітків.

Один з п'яти типів бактерій, Clostridiun, виділяє нейротоксини. Вони передаються в мозок і впливають на емоції та соціальну взаємодію дитини,

– пояснили науковці.

Також вони зібрали детальні дані про харчування всіх дітей, які брали участь в цьому дослідженні, і виявили, що майже не існує різниця між раціоном дітей з аутизмом і без нього. Це свідчить про те, що харчування не є важливим фактором.

Яке це має значення

На думку авторів дослідження, отримані дані в перспективі можуть бути використані як маркера для діагностичного тесту на аутизм, чутливість якого буде не менше 80%. Не виключено також, що корекція мікробіому дитячого кишечника може стати ключем до створення ефективного лікування аутизму.