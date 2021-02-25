Інженери з Японії продемонстрували, як краплі вологи, які містять вірусні частинки, поширюються в найрізноманітніших умовах.

Вчені з інженерного факультету Університету Аояма Гакуін та з Коледжу естетики Ямано провели наочний експеримент, який оцінює найефективніший спосіб передачі інфекції – поширення крапель в повітрі.

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Для візуалізації мікроскопічних крапельок дослідники застосували просту, але досить оригінальну та ефективну техніку.

Учасники вдихали аерозоль з вейпа і вимовляли традиційне японське ділове вітання. Повітря, яке видихали люди, підсвічували лазером, який відбивався від крапель гліцерину та пропіленгліколю. Це наочно продемонструвало, як потоки повітря виходять з рота і носа людини, яка розмовляє.

Японські дослідники імітували типові ситуації, де необхідна тісна взаємодія двох людей обличчям до обличчя. До прикладу, під час відвідування підприємств сфери послуг (перукарень чи салонів краси), медичних кабінетів тощо. Експерименти проводились як з використанням масок і лицьових щитків, так і зовсім без них.

Висновки дослідження

Результати експерименту насправді є досить передбачуваними, адже узгоджуються з результатами попередніх моделювань. Все просто – засоби індивідуального захисту потрібно використовувати обов'язково, але якщо при цьому не дотримуватися соціальної дистанції, то вони можуть не допомогти.

Найгірше, коли люди не закривають рот і ніс маскою . У таких випадках вірусні частинки безперешкодно розлітаються навколо з великою швидкістю.

. У таких випадках вірусні частинки безперешкодно розлітаються навколо з великою швидкістю. Наявність маски значно покращує ситуацію, адже краплинки підіймаються лише вгору. Щоправда, потім вони все одно осідають на землю або навколишні предмети.

Щиток добре охороняє співрозмовника від носія вірусу. Але все одно кількість мікрокрапель, які зависають у повітрі, залишається досить великою. Тож без гострої потреби будь-яких близьких контактів варто уникати .

. Окрім цього, це дослідження вчергове демонструє, наскільки небезпечними можуть бути безсимптомні носії. Адже навіть без кашлю чи чхання вірус легко поширюється під час розмови.

Усі відеозаписи експерименту доступні на сторінці публікації наукової роботи.