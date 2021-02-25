За допомогою вейпа та лазера показали, як COVID-19 поширюється навіть через маску

Інженери з Японії продемонстрували, як краплі вологи, які містять вірусні частинки, поширюються в найрізноманітніших умовах.

Вчені з інженерного факультету Університету Аояма Гакуін та з Коледжу естетики Ямано провели наочний експеримент, який оцінює найефективніший спосіб передачі інфекції – поширення крапель в повітрі.

До теми Простий спосіб втричі знижує ризик зараження коронавірусом

Для візуалізації мікроскопічних крапельок дослідники застосували просту, але досить оригінальну та ефективну техніку.

Учасники вдихали аерозоль з вейпа і вимовляли традиційне японське ділове вітання. Повітря, яке видихали люди, підсвічували лазером, який відбивався від крапель гліцерину та пропіленгліколю. Це наочно продемонструвало, як потоки повітря виходять з рота і носа людини, яка розмовляє.

Японські дослідники імітували типові ситуації, де необхідна тісна взаємодія двох людей обличчям до обличчя. До прикладу, під час відвідування підприємств сфери послуг (перукарень чи салонів краси), медичних кабінетів тощо. Експерименти проводились як з використанням масок і лицьових щитків, так і зовсім без них.

Висновки дослідження