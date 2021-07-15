За вчора провели понад сто тисяч щеплень

Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 108 759 людей: першу дозу отримали 61 580 людей, другу дозу – 47 179 людей.

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Протягом доби працювали:

  • 674 мобільні бригади,
  • 1538 пунктів щеплення;
  • 45 центрів вакцинації.

Актуально про вакцинальну кампанію проти COVID-19 / Інфографіка МОЗ

Динаміка вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини.

Принаймні одну дозу вакцини отримали – 2 476 632 людини. Водночас повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 1 305 882 громадяни країни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 3 782 514 щеплень.

Якими вакцинами вакцинували українців

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 783 006,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 845 281,
  • AstraZeneca – 360 682,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал