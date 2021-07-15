За два тижні в Україні зробили мільйон COVID-щеплень
Джерело:МОЗ
Впродовж останніх двох тижнів в Україні значно зросли темпи вакцинації – від початку липня щеплення проти коронавірусу отримали мільйон громадян.
За вчора провели понад сто тисяч щеплень
Впродовж минулої доби щеплення проти коронавірусу отримали 108 759 людей: першу дозу отримали 61 580 людей, другу дозу – 47 179 людей.
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Протягом доби працювали:
- 674 мобільні бригади,
- 1538 пунктів щеплення;
- 45 центрів вакцинації.
Актуально про вакцинальну кампанію проти COVID-19 / Інфографіка МОЗ
Динаміка вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини.
Принаймні одну дозу вакцини отримали – 2 476 632 людини. Водночас повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози препарату – 1 305 882 громадяни країни (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 3 782 514 щеплень.
Якими вакцинами вакцинували українців
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 783 006,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 845 281,
- AstraZeneca – 360 682,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал