За гроші: у приватних клініках Франківська вже вакцинують препаратом Pfizer проти COVID-19
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків приголомшив новиною про те, що приватні клініки міста вже вакцинують препаратом від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech.
Джерело:4 канал
Так, на питання стосовно вакцинуації "пересічних громадян" в ефірі "4 каналу" Руслан Марцінків відповів, що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші!
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Приймають у приватних клініках, вже вакцинують за гроші. У Франківську у приватних клініках вакцина з’явилася. Кажуть, що Pfizer. У нас народ дуже такий підприємливий,
– сказав Марцінків.
Він розповів, що ціна за щеплення проти коронавірусу складає від 800 до 1 000 грн. Він також зазначив, що вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни.
Я не буду по грошах стверджувати, знаю, такі факти є,
– сказав мер міста.
Pfizer в Україні: що відомо
- Зауважимо, що офіційної новини про прибуття вакцин компанії Pfizer в Україну не було! Першу поставку вакцин в рамках COVAX МОЗ очікує до 15 квітня.
- Міністр заявив, що це будуть 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко написав у фейсбуці, що справді найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.
- Також додатковий мільйон доз вакцини від Pfizer / BioNTech отримає Україна до червня 2021 року. Підтвердження цього український уряд отримав 30 березня.
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