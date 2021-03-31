Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків приголомшив новиною про те, що приватні клініки міста вже вакцинують препаратом від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech.

Так, на питання стосовно вакцинуації "пересічних громадян" в ефірі "4 каналу" Руслан Марцінків відповів, що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші!

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Приймають у приватних клініках, вже вакцинують за гроші. У Франківську у приватних клініках вакцина з’явилася. Кажуть, що Pfizer. У нас народ дуже такий підприємливий,

– сказав Марцінків.

Він розповів, що ціна за щеплення проти коронавірусу складає від 800 до 1 000 грн. Він також зазначив, що вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни.

Я не буду по грошах стверджувати, знаю, такі факти є,

– сказав мер міста.