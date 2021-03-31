За гроші: у приватних клініках Франківська вже вакцинують препаратом Pfizer проти COVID-19

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Джерело:

4 канал

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків приголомшив новиною про те, що приватні клініки міста вже вакцинують препаратом від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech.

Так, на питання стосовно вакцинуації "пересічних громадян" в ефірі "4 каналу" Руслан Марцінків відповів, що в Україні вже вакцинують препаратом Pfizer за гроші!

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Приймають у приватних клініках, вже вакцинують за гроші. У Франківську у приватних клініках вакцина з’явилася. Кажуть, що Pfizer. У нас народ дуже такий підприємливий,
– сказав Марцінків.

Він розповів, що ціна за щеплення проти коронавірусу складає від 800 до 1 000 грн. Він також зазначив, що вакцинацію Pfizer, ймовірно, можуть проводити у всіх приватних клініках країни.

Я не буду по грошах стверджувати, знаю, такі факти є,
– сказав мер міста.

Pfizer в Україні: що відомо

  • Зауважимо, що офіційної новини про прибуття вакцин компанії Pfizer в Україну не було! Першу поставку вакцин в рамках COVAX МОЗ очікує до 15 квітня.
  • Міністр заявив, що це будуть 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко написав у фейсбуці, що справді найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які будуть використані для щеплення осіб, які перебувають в інтернатних закладах та будинках для літніх людей, а також персоналу установ.
  • Також додатковий мільйон доз вакцини від Pfizer / BioNTech отримає Україна до червня 2021 року. Підтвердження цього український уряд отримав 30 березня.