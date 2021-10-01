Як працює новий метод

Випробовуючи методику, вчені отримували результат за 5 і менше ніж за 3 хвилини. Експрес-тест використовує наномеханічну платформу для виявлення декількох поверхневих білків вірусу COVID-19, таким чином він показує можливість диференціації між різними варіантами вірусу.

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Тест з високою чутливістю може бути методом швидкого виявлення COVID-19, за аналогією з алкотестером.

Платформа, в якій використовуються мікроскопічні кантілевери (мікромеханічні зонди), була спочатку розроблена 15 років тому для виявлення взаємодій білків з ДНК.

Ми були раді застосувати цю технологію, тому що це мікро- і наносистеми, яким не потрібно багато вірусного матеріалу для визначення патогену,

– сказав Дравіда.

Що таке мікромеханічні зонди

Мікрозонди можуть прискорити процес виявлення вірусу всього до 2 –3 хвилин, тому що вони використовують специфічне поверхневе зв'язування.

Після оптимізації старої технології для використання з електронними зображеннями лабораторія Дравіди працювала з вченими з Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету, щоб отримати зразки мазків пацієнтів.

Вчені виявили, що технологія не обмежується виявленням COVID-19.

У майбутньому вчені планують протестувати інтегровану технологію, щоб одночасно виявляти множинні вірусні навантаження.