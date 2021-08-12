Коронавірус стане ендемічним

Річ у тім, що старші люди захищені від нових інфекцій, оскільки раніше хворіли або ж вакцинувались. Тож вчені припустили, що протягом наступних кількох років COVID-19 стане ендемічним.

Увага Депресія та тривожні розлади: пандемія дуже негативно впливає на психічне здоров'я дітей

Тобто, він може поводитись так само як інші коронавіруси звичайної застуди. Вони вражають переважно маленьких дітей, які ще не були щеплені або не зазнали впливу вірусу.

"Оскільки серед дітей важкість COVID-19 зазвичай нижча, очікується, що загальне навантаження від цієї хвороби зменшиться", – зазначили вчені.

Наші результати моделювання свідчать про те, що ризик зараження, швидше за все, перенесеться на молодших дітей, оскільки доросла спільнота матиме імунітет або через вакцинацію, або через вплив вірусу,

– підкреслив Отар Бьорнстад з Університету Осло.

Він пояснив, що такі зрушення спостерігалися і в інших коронавірусів та вірусів грипу, коли вони з'явились, а потім стали ендемічними.

Схожий приклад з історії